У Естонії тимчасово закрили пункт пропуску на кордоні із РФ через велику військову присутність

Увечері п’ятниці, 10 жовтня, поліція та прикордонна служба Естонії (PPA) ухвалила рішення тимчасово закрити пункт пропуску Саатсе-Саапа після того як помітили на території Російської Федерації незвично велику військову присутність.

Про це пише ERR.

Зазначається, що цей крок був необхідним, щоб забезпечити безпеку мешканців Естонії та запобігти можливим інцидентам.

За словами керівника оперативного відділу Південної префектури Кюнтера Педоські, прикордонники у п’ятницю зафіксували більшу, ніж зазвичай, активність російських сил поблизу кордону.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють територію в районі “чобота Саатсе”, оскільки це їхня ділянка. Сьогодні там спостерігався підвищений рух, тому ми вирішили перекрити дорогу, щоб уникнути можливих провокацій і інцидентів. Наше головне завдання – гарантувати безпеку естонських громадян", – пояснив Педоські.

Спочатку поліція виставила патрулі з обох боків дороги, які попереджали водіїв про ризики та рекомендували тимчасово уникати цього маршруту через посилену присутність російських військових.

Попри це, деякі водії все ж хотіли продовжити рух, тому, щоб уникнути ескалації, вирішили тимчасово закрити проїзд.У цей район направили додаткові сили, а рішення про закриття ухвалене директором поліції та прикордонної служби.Об’їзд організовано через інші пункти пропуску.