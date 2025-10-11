Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Естонії тимчасово закрили пункт пропуску на кордоні із РФ через велику військову присутність

В цей район направлено додаткові сили.

У Естонії тимчасово закрили пункт пропуску на кордоні із РФ через велику військову присутність
Фото: EPA/UPG

Увечері п’ятниці, 10 жовтня, поліція та прикордонна служба Естонії (PPA) ухвалила рішення тимчасово закрити пункт пропуску Саатсе-Саапа після того як помітили на території Російської Федерації незвично велику військову присутність. 

Про це пише ERR. 

Зазначається, що цей крок був необхідним, щоб забезпечити безпеку мешканців Естонії та запобігти можливим інцидентам.

За словами керівника оперативного відділу Південної префектури Кюнтера Педоські, прикордонники у п’ятницю зафіксували більшу, ніж зазвичай, активність російських сил поблизу кордону.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють територію в районі “чобота Саатсе”, оскільки це їхня ділянка. Сьогодні там спостерігався підвищений рух, тому ми вирішили перекрити дорогу, щоб уникнути можливих провокацій і інцидентів. Наше головне завдання – гарантувати безпеку естонських громадян", – пояснив Педоські.

Спочатку поліція виставила патрулі з обох боків дороги, які попереджали водіїв про ризики та рекомендували тимчасово уникати цього маршруту через посилену присутність російських військових.

Попри це, деякі водії все ж хотіли продовжити рух, тому, щоб уникнути ескалації, вирішили тимчасово закрити проїзд.У цей район направили додаткові сили, а рішення про закриття ухвалене директором поліції та прикордонної служби.Об’їзд організовано через інші пункти пропуску. 

  • Нещодавно у Естонії партія "Isamaa" ініціювала законопроєкт, згідно з яким тимчасова лінія контролю між цією країною та Російською Федерацією буде закрита "з урахуванням безпекової ситуації та провокацій з боку східного сусіда".
  • Однак міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що поки немає причин закривати кордон. 
