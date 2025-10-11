Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Трамп запроваджує додатковий тариф у 100% на товари з Китаю

Заява миттєво обвалила ринок криптовалют.

Трамп запроваджує додатковий тариф у 100% на товари з Китаю
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запровадження Китаєм масштабного експортного контролю, який в першу чергу стосується рідкісноземельних мінералів, але поширюється й на чимало інших товарів.

Як пише BBC, республіканець поскаржився на те, що такі дії "нечувані і ганебні", Китай "поводиться вкрай вороже і намагається тримати світ у заручниках", а запланована на осінь зустріч з Сі Цзінпінем "більше не має сенсу". 

З 1 листопада Трамп погрожує запровадити тариф у 100% на китайські товари понад вже наявні митні ставки, а також проводити експортний контроль усього ключового програмного забезпечення.

Новина миттєво обвалила фінансові ринки США на майже 3%, що стало найбільшим падінням з квітня. Вкрай болюче відреагував ринок криптовалют, який полетів вниз подекуди на десятки відсотків. 
