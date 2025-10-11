Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Президент обговорив із Карні розширення участі Канади у ініціативі PURL

Політики також обговорили  спільну з партнерами роботу в коаліції охочих.

Президент обговорив із Карні розширення участі Канади у ініціативі PURL
Зеленський і Карні
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні розширення участі Оттави у ініціативі PURL.

"Говорив із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Поділилися деталями наших контактів із Президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях", – написав президент України. 

Він зазначив, що із Карні обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми.

"Окремо торкнулись ініціативи PURL. Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки", – розповів Зеленський і подякував Карні за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах.

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Угоду уклали у липні США і НАТО.
  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
  • Нещодавно президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі.
  • Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса анонсував, що загальна сума ініціативи PURL у жовтні сягне $3,5 млрд.
