Президент обговорив із Карні розширення участі Канади у ініціативі PURL

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Марком Карні розширення участі Оттави у ініціативі PURL.
"Говорив із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Поділилися деталями наших контактів із Президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях", – написав президент України.
Він зазначив, що із Карні обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми.
"Окремо торкнулись ініціативи PURL. Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі. Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки", – розповів Зеленський і подякував Карні за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах.
- PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Угоду уклали у липні США і НАТО.
- За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі є понад 2 млрд доларів.
- Нещодавно президент анонсував розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі.
- Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса анонсував, що загальна сума ініціативи PURL у жовтні сягне $3,5 млрд.