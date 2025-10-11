Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаПолітика

Новий президент Перу Хосе Джері склав присягу

Він очолює перехідний уряд, який працюватиме до липня 2026 року.

Новий президент Перу Хосе Джері склав присягу
Тимчасовий президент Перу Хосе Джері після складання присяги
Фото: EPA/UPG

Новий президент Перу, 38-річний консерватор Хосе Джері, склав присягу.

Про це повідомляє Reuters

У своєму першому зверненні до Конгресу Джері зайняв жорсткий тон щодо громадської безпеки і наголосив, що “головний ворог там, на вулицях: злочинні угруповання”, та пообіцяв “оголосити війну злочинності”.

Хосе Джері, який займав посаду голови Конгресу, став президентом після імпічменту президентки Діни Болуарте. Тепер він очолює перехідний уряд, який працюватиме до липня 2026 року.

Таким чином Джері став сьомим президентом Перу за дев'ять років.

Джері народився в родині середнього класу в столиці Перу Лімі. Він закінчив державний Національний університет Федеріко Вільярреала у 2014 році, а пізніше отримав юридичний ступінь у приватному університеті в Лімі.

До партії Somos Peru Джері приєднався у 2013 році, під час вивчення права. Він двічі безуспішно балотувався на муніципальну посаду в Лімі.

В 2021 році Джері балотувався на місце в Конгресі, але не зміг його отримати. Втім, він зайняв місце Мартіна Віскарри від тієї ж партії, якому було заборонено обіймати державну посаду.

Джері став головою Конгресу в липні 2025 року.

У січні політика звинуватили у сексуальному насильстві з боку жінки, яка була присутня на вечірці в грудні 2024 року. Але у серпні генеральний прокурор закрив справу, посилаючись на брак доказів. В свою чергу, Джері заперечує будь-які правопорушення.

Місцеві ЗМІ, з посиланням на поінформовані джерела, звинуватили його у вимаганні від компаній платежів в обмін на послуги. Джері заперечує звинувачення та висловив готовність співпрацювати з будь-яким розслідуванням.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies