Новий президент Перу Хосе Джері склав присягу

Він очолює перехідний уряд, який працюватиме до липня 2026 року.

Новий президент Перу, 38-річний консерватор Хосе Джері, склав присягу.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму першому зверненні до Конгресу Джері зайняв жорсткий тон щодо громадської безпеки і наголосив, що “головний ворог там, на вулицях: злочинні угруповання”, та пообіцяв “оголосити війну злочинності”.

Хосе Джері, який займав посаду голови Конгресу, став президентом після імпічменту президентки Діни Болуарте. Тепер він очолює перехідний уряд, який працюватиме до липня 2026 року.

Таким чином Джері став сьомим президентом Перу за дев'ять років.

Джері народився в родині середнього класу в столиці Перу Лімі. Він закінчив державний Національний університет Федеріко Вільярреала у 2014 році, а пізніше отримав юридичний ступінь у приватному університеті в Лімі.

До партії Somos Peru Джері приєднався у 2013 році, під час вивчення права. Він двічі безуспішно балотувався на муніципальну посаду в Лімі.

В 2021 році Джері балотувався на місце в Конгресі, але не зміг його отримати. Втім, він зайняв місце Мартіна Віскарри від тієї ж партії, якому було заборонено обіймати державну посаду.

Джері став головою Конгресу в липні 2025 року.

У січні політика звинуватили у сексуальному насильстві з боку жінки, яка була присутня на вечірці в грудні 2024 року. Але у серпні генеральний прокурор закрив справу, посилаючись на брак доказів. В свою чергу, Джері заперечує будь-які правопорушення.

Місцеві ЗМІ, з посиланням на поінформовані джерела, звинуватили його у вимаганні від компаній платежів в обмін на послуги. Джері заперечує звинувачення та висловив готовність співпрацювати з будь-яким розслідуванням.