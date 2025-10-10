Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Політика

МЗС: з Віктора Орбана, його уряду та посадовців випромінюється антиукраїнська істерія

Така тенденція шкодить двостороннім відносинам України та Угорщини.

МЗС: з Віктора Орбана, його уряду та посадовців випромінюється антиукраїнська істерія
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про нібито діяльність української розвідки в його країні, передає “Радіо Свобода”.

“Ми бачимо антиукраїнську істерію, яка випромінюється з Віктора Орбана, його уряду, його посадовців. Вона не має нічого спільного з реальністю”, – сказав Тихий, і зазначив, що абсурдність звинувачень з боку влади Угорщини тільки зростає.

Він наголосив, що така тенденція шкодить двостороннім відносинам України та Угорщини.

“Потім піде достатньо довгий час, щоб залікувати ці відносини. Ми, до речі, налаштовані, щоб і не погіршувати, і заліковувати”, – зауважив Тихий.

Речник МЗС підкреслив, що Україна готова обговорювати проблемні питання з Угорщиною, і переговори про вступ до ЄС для цього й призначені.

Сьогодні, 10 жовтня, Орбан заявив, що українська розвідка нібито співпрацює з опозиційною угорською партією Tisza, щоб впливати на ситуацію в Угорщині. 

“Українці вже у ваших смартфона”, – написав Орбан і додав, що уряд Угорщини “цього так не залишить”.
﻿
