Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії підтримку України та ситуацію в енергетиці

Глава держави звернувся до Александра Стубба розглянути можливість посилення безпеки української енергетики.

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії підтримку України та ситуацію в енергетиці
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами глави держави, зустріч пройшла у конструктивному ключі, а фінський лідер підтвердив рішучу підтримку України.

Під час розмови сторони обговорили питання гарантій безпеки для України, які нині є серед головних пріоритетів Києва. Зеленський підкреслив важливість прискорення спільної роботи з європейськими союзниками та переходу до практичної реалізації домовленостей.

Окрему увагу приділили підготовці резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження викрадення та депортації українських дітей. Президент України наголосив на сподіванні отримати широку міжнародну підтримку цього документа.

Також Зеленський поінформував про ситуацію в енергетичній системі після чергових ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі. Він звернувся до Президента Фінляндії з проханням розглянути можливості допомоги у зміцненні енергетичної безпеки України.

Крім того, Зеленський привітав Фінляндію з укладенням угоди зі США щодо спільного будівництва криголамів, назвавши це важливим кроком для посилення безпеки в Арктиці.

На завершення лідери скоординували подальші кроки в межах міжнародної коаліції підтримки України, зокрема на жовтень і листопад.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies