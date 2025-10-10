Зеленський обговорив із президентом Фінляндії підтримку України та ситуацію в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами глави держави, зустріч пройшла у конструктивному ключі, а фінський лідер підтвердив рішучу підтримку України.

Під час розмови сторони обговорили питання гарантій безпеки для України, які нині є серед головних пріоритетів Києва. Зеленський підкреслив важливість прискорення спільної роботи з європейськими союзниками та переходу до практичної реалізації домовленостей.

Окрему увагу приділили підготовці резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження викрадення та депортації українських дітей. Президент України наголосив на сподіванні отримати широку міжнародну підтримку цього документа.

Також Зеленський поінформував про ситуацію в енергетичній системі після чергових ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі. Він звернувся до Президента Фінляндії з проханням розглянути можливості допомоги у зміцненні енергетичної безпеки України.

Крім того, Зеленський привітав Фінляндію з укладенням угоди зі США щодо спільного будівництва криголамів, назвавши це важливим кроком для посилення безпеки в Арктиці.

На завершення лідери скоординували подальші кроки в межах міжнародної коаліції підтримки України, зокрема на жовтень і листопад.