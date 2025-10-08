Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПолітика

Суспільне: члени Євросоюзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів

Щодо нового санкційного пакету згоди поки немає.

Суспільне: члени Євросоюзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Всі члени Європейського Союзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на топ-дипломата ЄС за підсумками засідання Постійних представників.

Втім, поки немає згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше Словаччина висловлювала застереження, які не стосуються змісту самого пакету.

  • Напередодні видання Financial Times повідомляло, що уряди країн Європейського Союзу домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за даними спецслужб, часто здійснюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.
