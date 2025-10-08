Суспільне: члени Євросоюзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів

Всі члени Європейського Союзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на топ-дипломата ЄС за підсумками засідання Постійних представників.
Втім, поки немає згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
Раніше Словаччина висловлювала застереження, які не стосуються змісту самого пакету.
- Напередодні видання Financial Times повідомляло, що уряди країн Європейського Союзу домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за даними спецслужб, часто здійснюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.
- Тим часом Рада ЄС ухвалила рішення продовжити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном ще на один рік — до 9 жовтня 2026 року. А чеський уряд ухвалив рішення про заборону в’їзду російських дипломатів і власників службових паспортів, які не мають національної акредитації.