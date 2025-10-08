Суспільне: члени Євросоюзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів

Щодо нового санкційного пакету згоди поки немає.

Всі члени Європейського Союзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на топ-дипломата ЄС за підсумками засідання Постійних представників.

Втім, поки немає згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше Словаччина висловлювала застереження, які не стосуються змісту самого пакету.

Напередодні видання Financial Times повідомляло, що уряди країн Європейського Союзу домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за даними спецслужб, часто здійснюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.