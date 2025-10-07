У ЄС домовилися обмежити пересування російських дипломатів

За новими правилами, російські дипломати, акредитовані в столицях країн ЄС, будуть зобов’язані заздалегідь повідомляти уряди інших держав про свої поїздки.

Уряди країн Європейського Союзу домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах блоку у відповідь на зростання кількості спроб диверсій, які, за даними спецслужб, часто здійснюють шпигуни під дипломатичним прикриттям.

Про це пише Financial Times.

Припускають, що дипломати можуть бути причетними до зростання провокацій проти держав НАТО – від підпалів і кібератак до диверсій на інфраструктурних об’єктах і порушень повітряного простору дронами.

За новими правилами, російські дипломати, акредитовані в столицях країн ЄС, будуть зобов’язані заздалегідь повідомляти уряди інших держав про свої поїздки, якщо планують виїжджати за межі країни, де вони офіційно працюють.

Ініціатива, яку просуває Чехія, входить до нового пакета санкцій ЄС. Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка всіх членів Союзу. За словами двох поінформованих осіб, Угорщина, яка була останньою країною, що блокувала рішення, зняла своє вето.

Втім, юридичне затвердження заходів може затриматися через суперечку з Австрією, яка прагне включити до пакета ще одну поправку – зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському банку Raiffeisen, який був змушений сплатити штраф у Росії.

Минулого тижня посли щонайменше з дванадцяти інших країн заявили, що не підтримають санкції, якщо до них буде включена австрійська пропозиція. Подальші переговори заплановані на середу.

За даними європейських розвідок, російські шпигуни під виглядом дипломатів часто ведуть операції за межами країни, де мають працювати, щоб уникати спостереження контррозвідки.

Особливо активно за обмеження для російських дипломатів виступає уряд Чехії, який просуває їх ще з травня минулого року. Прага вже вислала кількох росіян, підозрюваних у шпигунській діяльності. Проте сотні досі акредитовані в сусідній Австрії – і звідти вони можуть законно перетинати кордон до Чехії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що обмеження необхідні для відновлення принципу взаємності.

"Не існує "шенгену для Росії", тому нелогічно, що російський дипломат, акредитований у Іспанії, може приїхати до Праги коли завгодно. Ми повинні суворо застосовувати принцип взаємності при видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції", – сказав він у коментарі Financial Times.