В Еквадорі напали на автомобіль президента Нобоа

Президент Еквадору Даніель Нобоа виступає під час публічного заходу в Отавало, Еквадор, 24 вересня 2025 року

Автомобіль президента Еквадору Даніеля Нобоа оточила група з приблизно 500 людей. Вони кидали каміння, коли він автомобіль наближався до заходу в провінції Каньяр.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді повідомили, що пізніше на автомобілі президента були виявлені "сліди пошкоджень від куль".

Міністр навколишнього середовища та енергетики Інес Мансано розповіла, що президент не постраждав, а п'ятьох осіб затримано.

"Стріляти по автомобілю президента, кидати каміння, пошкоджувати державне майно - це просто злочин. Ми цього не допустимо", - сказала Мансано.

Водночас національна федерація корінних народів Еквадору Conaie заявила про сплановане насильство проти людей, які мобілізувалися для прибуття Нобоа. Conaie зазначила, що серед нападників у результаті “жорстоких дій поліції та військових” були літні жінки.

Conaie розпочала страйк 16 днів тому. Вона організувала марші та блокувала деякі дороги на знак протесту проти скасування урядом субсидій на дизельне паливо.