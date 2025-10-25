Президент Еквадору заявив, що його хотіли отруїти шоколадом

Президент Еквадору Даніель Нобоа повідомив CNN, що його намагалися отруїти подарунковим шоколадом та джемом, що нібито містили три вкрай токсичні речовини, поєднання яких у продуктах без стороннього втручання є неможливим.
Для еквадорського лідера це вже щонайменше третій випадок за останній місяць, коли його життя опиняється під загрозою. Раніше Нобоа потрапляв під обстріл гуманітарного конвою, а також ледь не загинув від натовпу, який оточив його автомобіль та жбурляв у нього каміння.
Скептики стверджують, що заяви про замахи - а особливо останній з шоколадом, якому немає свідків - є способом президента відволікти увагу від зростанням незадоволення та протестів проти нього серед еквадорського населення.