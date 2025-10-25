Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

СNN: Трамп розглядає удари по кокаїнових об’єктах у Венесуелі

Американський президент розглядає також і дипломатичне вирішення цього питання. 

СNN: Трамп розглядає удари по кокаїнових об’єктах у Венесуелі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розглядає плани щодо ударів по виробничих потужностях кокаїну та маршрутах контрабанди наркотиків на території Венесуели, хоча рішення про початок операції ще не ухвалено.

Про це повідомили CNN троє посадовців США.

У п’ятницю з’явилися деякі ознаки можливої значної військової ескалації: міністр оборони Піт Гегсет наказав перевести найсучаснішу авіаносну ударну групу ВМС США, яка зараз перебуває в Європі, до Карибського регіону на тлі масштабного нарощування американських сил там. Трамп також дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

За словами двох посадовців, президент не відкинув дипломатичний шлях врегулювання з Венесуелою з метою зупинення потоку наркотиків у США, навіть після того, як адміністрація останніми тижнями припинила активні переговори з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро

"На столі є плани, які президент розглядає щодо операцій на об’єктах усередині Венесуели, але він не відмовився від дипломатії", – сказав CNN один із представників адміністраці.

Другий посадовець, безпосередньо залучений до обговорень, зазначив, що президенту подали "багато різних пропозицій". Третій додав, що планування ведеться по всьому уряду, але наразі на найвищому рівні фокус зосереджений на боротьбі з наркотиками всередині Венесуели.

Трамп посилив риторику щодо можливих ударів по території Венесуели останніми днями, тоді як військово-морські сили США вже здійснюють удари по підозрілих у перевезенні наркотиків суднах у міжнародних водах.

Деякі посадовці адміністрації виступають за зміну режиму у Венесуелі та вважають, що антинаркотична кампанія може привести до усунення Мадуро. Це могло б статися шляхом тиску на оточення венесуельського лідера, яке збагачується на доходах від діяльності наркокартелів, що, ймовірно, змусить їх задуматися про його усунення, кажуть джерела CNN. 

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), Венесуела не є виробником кокаїну.

Майже всі плантації коки, яка є основною сировиною для кокаїну, зосереджені в Колумбії, Перу та Болівії. У щорічному звіті Управління з боротьби з наркотиками США (DEA), опублікованому в березні, Венесуела взагалі не згадується. Натомість там згадуються Еквадор, Центральна Америка та Мексика.

Однак представники адміністрації Трампа все ж стверджують, що частина наркотрафіку проходить через Венесуелу, і нагадують, що проти Мадуро у 2020 році в США були висунуті федеральні обвинувачення у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну.

Посадовці адміністрації Трампа застерігають, що президент "не поспішає" з рішенням, зважаючи на те, що нині він зосереджений на візиті до Азії та переговорах з Росією й Україною щодо припинення війни.

Американські посадовці також визнали, що будь-яка агресивна операція на території Венесуели, ймовірно, потребуватиме схвалення Конгресу або принаймні відповідних брифінгів перед початком дій.

До регіону вже перекинуто значні сили: авіаносець "Gerald R. Ford", амфібійна група "Iwo Jima", близько 4 500 морпіхів та моряків, есмінці, підводний човен, крейсер, літаки P-8, 10 F-35 у Пуерто-Рико та MQ-9 Reaper. Це свідчить про значне посилення американської військової присутності в Карибському регіоні.

Тим часом Мадуро закликав США не починати "божевільну війну".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies