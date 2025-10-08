Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Президент Аргентини відіграв рок-концерт у Буенос-Айресі

Зі сцени наголошував, що є "людиною, як би не здавалось інакше".

Президент Аргентини відіграв рок-концерт у Буенос-Айресі
Хав'єр Мілей - рок-зірка
Фото: Guardian

Одіозний президент Аргентини Хав'єр Мілей на "Мовістар Арені" у Буенос-Айресі, де свого часу виступали відомі зірки рок-музики, провів для своїх прихильників цілий концерт у ролі соліста гурту.

Як пише The Guardian, політик у шкіряній куртці заспівав дев'ять пісень - здебільшого відомі рок-хіти 80-их років минулого століття. 54-річного главу держави зібралися слухати близько 15 тисяч людей.

Зі сцени Мілей постійно повторював, що "як би не здавалося інакше - я людина". Загалом концерт було організовано з метою повернути президенту образ "народного" та "свого" після невдалої кампанії на місцевих виборах у столиці. 

Втім навіть виборці Мілея визнали, що захід здавався непродуманим та невчасним: на тлі загострення політичних протистоянь всередині країни та періодичних спалахів протестів президенту б личило займатися безпосередніми обов'язками.
