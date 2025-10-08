Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Кабмін визначив критерії держав, з якими може бути спрощений порядок набуття громадянства України

Перелік конкретних держав буде визначений окремо.

Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Кабмін ухвалив розроблену МЗС постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ключова цільова аудиторія цих нововведень - наші громади в світі. Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками”, - написав Сибіга.

Він зауважив, що сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок з Україною, отже потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України.

Критерії, які будуть враховуватися:

  • членство у Групі семи;
  • членство в ЄС;
  • застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин; 
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Андрій Сибіга зазначив, що перелік конкретних держав буде визначений окремо, а постанова визначає порядок його формування та затвердження таких держав урядом. 
