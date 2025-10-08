Кабмін визначив критерії держав, з якими може бути спрощений порядок набуття громадянства України

Кабмін ухвалив розроблену МЗС постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Ключова цільова аудиторія цих нововведень - наші громади в світі. Запровадження множинного громадянства дозволить тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав, набувати українського громадянства зі збереженням їхнього іноземного громадянства. Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгочікуваний крок. Багато з них чекали на нього роками”, - написав Сибіга.

Він зауважив, що сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок з Україною, отже потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України.

Критерії, які будуть враховуватися:

членство у Групі семи;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Андрій Сибіга зазначив, що перелік конкретних держав буде визначений окремо, а постанова визначає порядок його формування та затвердження таких держав урядом.