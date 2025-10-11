Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський підписав закон про виплати звільненим з полону військовим, які потребують тривалого лікування

Йдеться про 50 тисяч гривень на місяць. 

Зеленський підписав закон про виплати звільненим з полону військовим, які потребують тривалого лікування
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Сьогодні, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати  звільненим з полону військовим, які потребують тривалого лікування. Йдеться про документ №13627. 

Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Згідно із документом, передбачається щомісячна виплата 50 000 гривень військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування. Виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями).

Закон також роз'яснює процедуру видачі довідок про травми чи хвороби, які отримані під час перебування в полоні.

Раніше виплати були передбачені лише для військових, які отримали у полоні травми. А новий документ розширює виплати і для тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання. 
