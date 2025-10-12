Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині окупанти атакували енергооб'єкт

В області діє графік погодинних відключень.

На Чернігівщині окупанти атакували енергооб'єкт
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж минулої доби війська РФ 59 разів атакували населені пункти Чернігівщини.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"У прикордонні абсолютна більшість це FPV-дрони. Ворог застосував також безпілотники типу "герань", "ланцет" та "молнія". Зазнали обстрілів 29 населених пунктів у 6 територіальних громадах", — ідеться у повідомленні.

У Ніжинському районі ворожий дрон атакував енергообʼєкт, у Городнянській громаді безпілотник поцілив у спецавто.

У Семенівці внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа двоквартирного житлового будинку. Пошкоджено покрівлю, легкове авто та вікна в сусідньому будинку. Пожежу оперативно ліквідували  ДСНС.

У Новгороді-Сіверському російський дрон влучив у автозаправку.

По Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергооб’єктів. Діє графік погодинних відключень.  
Теми: , ,
﻿
