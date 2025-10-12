На Чернігівщині окупанти атакували енергооб'єкт

Упродовж минулої доби війська РФ 59 разів атакували населені пункти Чернігівщини.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"У прикордонні абсолютна більшість це FPV-дрони. Ворог застосував також безпілотники типу "герань", "ланцет" та "молнія". Зазнали обстрілів 29 населених пунктів у 6 територіальних громадах", — ідеться у повідомленні.

У Ніжинському районі ворожий дрон атакував енергообʼєкт, у Городнянській громаді безпілотник поцілив у спецавто.

У Семенівці внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа двоквартирного житлового будинку. Пошкоджено покрівлю, легкове авто та вікна в сусідньому будинку. Пожежу оперативно ліквідували ДСНС.

У Новгороді-Сіверському російський дрон влучив у автозаправку.

По Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергооб’єктів. Діє графік погодинних відключень.