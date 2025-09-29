“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСвіт

У Румунії, неподалік кордону з Україною, виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника"

Румунія адаптувала законодавство, аби мати змогу збивати ворожі дрони.

У Румунії, неподалік кордону з Україною, виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника"
Фото: скріншот відео Digi24

У Румунії, неподалік кордону з Україною, в дельті Дунаю виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника".

Про це пише Digi24, The Guardian.

У понеділок, у дельті Дунаю оголосили тривогу після того, як у повіті Тулча було знайдено кілька металевих фрагментів, що місцеві жителі помітили на одному з каналів.

Люди зателефонували на 112, і на місце виїхала спільна група фахівців — Міністерства оборони, Румунської розвідувальної служби та Прикордонної поліції.

Інцидент також підтвердив міністр оборони Іонуц Моштяну під час Форуму безпеки у Варшаві.

"Ми буквально бачимо війну з балкона і час від часу спостерігаємо, як падають дрони. Сьогодні ми виявили ще один. Я щойно отримав повідомлення з дому: ще один російський дрон впав на нашій території, у дельті Дунаю", — заявив він.

Експерти Міністерства оборони Румунії зібрали частини безпілотника для подальшого дослідження.

Моштяну також наголосив, що такі інциденти, враховуючи нещодавні тенденції у Польщі, Естонії та Данії, стануть дедалі частішими.

Румунія адаптувала законодавство, аби мати змогу збивати ворожі дрони, спільно із союзниками по НАТО.

"Це було непростим рішенням, у суспільстві точилися гострі дискусії, але зрештою більшість зрозуміла, що нам потрібна можливість збивати ці дрони. Це дуже важливий крок", – каже міністр оборони.

  • У п’ятницю міністри оборони ЄС обговорили концепцію “стіни із дронів”, яка передбачає розміщення безпілотників уздовж кордонів для перехоплення російських дронів або ракет.
  • Брюссель ініціює “стіну дронів” після входження рекордної кількості російських дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня.
  • Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Київ готовий активно брати участь у “Стіні дронів”. За його словами, Україна розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готова відправити технічні команди для підготовки груп, які працюватимуть у межах проєкту.
