Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Шмигаль обговорив із топдипломаткою ЄС Каллас посилення оборони України та Європи

Також необхіним є посилення санкцій проти РФ.

Шмигаль обговорив із топдипломаткою ЄС Каллас посилення оборони України та Європи
Денис Шмигаль і Кая Каллас
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із Високою представницею ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас посилення безпеки України та Європи.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE", — ідеться у повідомленні.

Денис Шмигаль наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони.

"Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи. Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку", — нагадав Шмигаль.

Також глава міноборони наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти РФ. Також сторони скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", — зазначив Шмигаль.

  • Сьогодні з візитом в Україну приїхала Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. 
Теми: , , , ,
﻿
