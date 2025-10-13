Шмигаль обговорив із топдипломаткою ЄС Каллас посилення оборони України та Європи

Також необхіним є посилення санкцій проти РФ.

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив із Високою представницею ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Каєю Каллас посилення безпеки України та Європи.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"Європейський Союз став потужним партнером України у війні з Росією. Обговорили спільні проєкти у виробництві озброєнь, обмін технологіями та участь у колективних ініціативах ЄС, зокрема у проєкті SAFE", — ідеться у повідомленні.

Денис Шмигаль наголосив на необхідності тіснішої інтеграції України у спільну систему колективної оборони.

"Україна довела, що є незамінним союзником у захисті Європи. Від початку повномасштабної війни ЄС і держави-члени надають військову й технічну допомогу, навчають українських військових в межах програми EUMAM Ukraine, а також запровадили 18 пакетів санкцій проти агресора. Щиро дякуємо за цю непохитну підтримку", — нагадав Шмигаль.

Також глава міноборони наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти РФ. Також сторони скоординували пріоритетні фінансові потреби України на наступний рік.

"Важливо, щоб російські гроші надалі працювали на користь України. Наше партнерство — це основа майбутньої безпеки. Разом ми здатні побудувати сильну та згуртовану Європу, здатну дати відсіч будь-яким загрозам", — зазначив Шмигаль.