Політика

Стефанчук: 100-річна Угода між Україною та Великою Британією набула чинності

Набуття чинності цього документа є історичним моментом стратегічного партнерства.

Стефанчук: 100-річна Угода між Україною та Великою Британією набула чинності
Фото: Руслан Стефанчук

15 жовтня у Лондоні офіційно набула чинності Сторічна Угода про партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. 

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Передав Спікеру Палати громад Парламенту Великої Британії серу Ліндсі Гойлу текст Угоди про сторічне партнерство між нашими країнами, Закон України “Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії” та ноту про початок її дії", — ідеться у повідомленні.

Він наголосив, що набуття чинності цього документа є історичним моментом зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між Україною та Великою Британією.

"Україна та Велика Британія пройшли багато разом — від перших поставок протитанкових систем NLAW до спільної роботи над гарантіями безпеки, санкційною політикою, оборонним виробництвом і тренувальними програмами для наших військових. Ми разом боремося не лише за свободу України — ми захищаємо безпеку всієї Європи та світовий порядок, заснований на міжнародному праві", — підкреслив спікер парламенту.

"Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України", — зазначає спікер.

Стефанчук наголосив, що це угода про довіру. "Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю. Ми продовжимо разом рухатися вперед. Пліч-о-пліч. Сто років партнерства — це не межа, це міцний фундамент майбутнього".
