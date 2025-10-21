Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Сергієм Лавровим

Співрозмовники обговорили кроки після розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили наступні кроки після розмови 16 жовтня між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

“Держсекретар наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа”, - зазначили в Держдепартаменті.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що був упевнений у перемозі України, але визнав, що перемога залишається реальною.

Financial Times писали, що під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни.

За словами співрозмовників видання, зустріч неодноразово переходила на крики, а Трамп "постійно лаявся" й ігнорував карти фронту, які українська делегація принесла для пояснення ситуації.