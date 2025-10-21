Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаПолітика

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Сергієм Лавровим

Співрозмовники обговорили кроки після розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. 

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Сергієм Лавровим
Держсекретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили наступні кроки після розмови 16 жовтня між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. 

“Держсекретар наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа”, - зазначили в Держдепартаменті.

  • Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що був упевнений у перемозі України, але визнав, що перемога залишається реальною

  • Financial Times писали, що під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав українського колегу Володимира Зеленського прийняти умови Росії для завершення війни.

  • За словами співрозмовників видання, зустріч неодноразово переходила на крики, а Трамп "постійно лаявся" й ігнорував карти фронту, які українська делегація принесла для пояснення ситуації. 

  • Він відкинув усі аргументи Києва й наполягав, щоб Україна здала весь Донбас, повторюючи тези, які Путін озвучував йому напередодні.

  • Дональд Трамп пообіцяв, що “багато хто заплатить велику ціну” за провал переговорів щодо України.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies