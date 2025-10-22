Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаПолітика

Президент підписав закон про скерування підрозділів ЗСУ до інших держав

Зокрема військових направляють до Туреччини та Великої Британії.

Президент підписав закон про скерування підрозділів ЗСУ до інших держав
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4629-IX щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Документ, зокрема, є важливим для захисту українських морських кордонів. Передбачається, що військових відправлять до Туреччини та Великої Британії.

Зокрема пропонується направити підрозділи Збройних Сил України до інших держав:

  • до Туреччини корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатноготекіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Як йдеться у пояснювальній записці, реалізація закону сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.

  • На початку жовтня цей закон підтримали у Верховній Раді. 
  • А у січні Рада дозволила направляти підрозділи ЗСУ за кордон у період дії воєнного стану.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies