Президент підписав закон про скерування підрозділів ЗСУ до інших держав

Зокрема військових направляють до Туреччини та Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4629-IX щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Документ, зокрема, є важливим для захисту українських морських кордонів. Передбачається, що військових відправлять до Туреччини та Великої Британії.

Зокрема пропонується направити підрозділи Збройних Сил України до інших держав:

до Туреччини корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатноготекіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Як йдеться у пояснювальній записці, реалізація закону сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.