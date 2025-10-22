Президент підписав закон про скерування підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4629-IX щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.
Про це йдеться у картці законопроєкту.
Документ, зокрема, є важливим для захисту українських морських кордонів. Передбачається, що військових відправлять до Туреччини та Великої Британії.
Зокрема пропонується направити підрозділи Збройних Сил України до інших держав:
- до Туреччини корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатноготекіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
Як йдеться у пояснювальній записці, реалізація закону сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.
Відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.
- На початку жовтня цей закон підтримали у Верховній Раді.
- А у січні Рада дозволила направляти підрозділи ЗСУ за кордон у період дії воєнного стану.