Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
​Сили оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів

Розмінування земель
Фото: ДСНС

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкодили підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони від початку повномасштабної війни проти російських загарбників. 

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. 

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6 500 км2 територій, перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередачі та 3 748 км залізниць. А також 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження.

Завдяки системній та координованій роботі нам вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. 

Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2. 

Як повідомлялося, в серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях
