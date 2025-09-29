​Сили оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкодили підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони від початку повномасштабної війни проти російських загарбників.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6 500 км2 територій, перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередачі та 3 748 км залізниць. А також 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження.

Завдяки системній та координованій роботі нам вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності.

Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2.

Як повідомлялося, в серпні підрозділи Міноборони розмінували майже 6 тисяч гектарів на деокупованих територіях.