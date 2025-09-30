Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: у РФ ліквідували підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів

Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала. 

ГУР: у РФ ліквідували підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів
У РФ ліквідували підполковника "Росгвардії"
Фото: Скріншот відео ГУР

Головне управління розвідки МО України прозвітувало, що у РФ ліквідували підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів.

Про це йдеться у телеграмі ГУР. 

Там зазначено, що 27 вересня внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовані троє "росгвардійців" на території держави-агресора поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. 

"Знищено підполковника “росґвардії”, який очолював групу ворожого спецпідрозділу “авангард”, а також помічника та водія ватажка рашистів", – розповіли розвідники і додали, що група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала. 

  • Раніше ГУР знищило чотирьох російських операторів безпілотників в окупованому Мелітополі Запорізької області. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies