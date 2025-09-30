ГУР: у РФ ліквідували підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів

Головне управління розвідки МО України прозвітувало, що у РФ ліквідували підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів.
Про це йдеться у телеграмі ГУР.
Там зазначено, що 27 вересня внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовані троє "росгвардійців" на території держави-агресора поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю.
"Знищено підполковника “росґвардії”, який очолював групу ворожого спецпідрозділу “авангард”, а також помічника та водія ватажка рашистів", – розповіли розвідники і додали, що група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала.
- Раніше ГУР знищило чотирьох російських операторів безпілотників в окупованому Мелітополі Запорізької області.