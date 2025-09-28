Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Мелітополі вибухнув УАЗ-“буханка” з чотирма окупантами всередині, ‒ ГУР

Вибух стався на закритій військовій базі російських військових.

У Мелітополі вибухнув УАЗ-“буханка” з чотирма окупантами всередині, ‒ ГУР
Російська символіка в тимчасово окупованому Мелітополі
Фото: Надане автором

ГУР Міністерства оборони України знищило чотирьох російських операторів безпілотників в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

“Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та щонайменше чотирьох окупантів ‒ операторів безпілотників російської окупаційної армії, які перебували всередині машини”, ‒ йдеться у пресрелізі відомства.

Вибух стався на закритій військовій базі російських військових на території авіаційного містечка.

  • У серпні спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі. Знищені щонайменше 6 російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА батальйону "Ахмад-восток". 
