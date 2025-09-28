У Мелітополі вибухнув УАЗ-“буханка” з чотирма окупантами всередині, ‒ ГУР

ГУР Міністерства оборони України знищило чотирьох російських операторів безпілотників в окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
“Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та щонайменше чотирьох окупантів ‒ операторів безпілотників російської окупаційної армії, які перебували всередині машини”, ‒ йдеться у пресрелізі відомства.
Вибух стався на закритій військовій базі російських військових на території авіаційного містечка.
- У серпні спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі. Знищені щонайменше 6 російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА батальйону "Ахмад-восток".