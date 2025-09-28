У Мелітополі вибухнув УАЗ-“буханка” з чотирма окупантами всередині, ‒ ГУР

Вибух стався на закритій військовій базі російських військових.

ГУР Міністерства оборони України знищило чотирьох російських операторів безпілотників в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

“Внаслідок надскладної результативної операції ГУР МО України знищено ворожий автомобіль УАЗ “буханка” та щонайменше чотирьох окупантів ‒ операторів безпілотників російської окупаційної армії, які перебували всередині машини”, ‒ йдеться у пресрелізі відомства.

Вибух стався на закритій військовій базі російських військових на території авіаційного містечка.