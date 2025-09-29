Золотухін: Онтологічна війна, ультраправі в ЄС і роль культури у безпеці України
Після вчорашньої атаки в лікарнях залишаються 3 поранених у Київській області

Вони в стабільному стані. 

Після вчорашньої атаки в лікарнях залишаються 3 поранених у Київській області
Петропалівська Борщагівка після атаки
Фото: Київська ОВА у Telegram

Після вчорашньої атаки ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених. Це двоє дорослих і дитина, і вони в стабільному стані, повідомив голова ОВА Микола Калашник. 

Роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування. 

"Бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів", – розповів Калашников. 

Дорогу вже повністю розчистили. Біля місця удару працюють пункти обігріву – два намети від ДСНС. Благодійні фонди допомагають з харчуванням. 

"Для тимчасового розміщення постраждалих підготовлено близько 270 місць, однак вночі ними ніхто не скористався. Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу. Уже зареєстровано 537 заяв", – додав він. 

У Білій Церкві, яка також постраждала внаслідок удару, завершили розбір аварійних завалів у будинках. 

  • Вночі і вранці 28 вересня російська армія влаштувала чергову атаку ракетами і дронами. В Київській області поранення отримали понад 30 людей. Більшість – в Петропавлівській Борщагівці, де засоби ураження зруйнували частину ЖК "Львівський". 
Теми: ,
﻿
