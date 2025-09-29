Після вчорашньої атаки в лікарнях залишаються 3 поранених у Київській області

Вони в стабільному стані.

Після вчорашньої атаки ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених. Це двоє дорослих і дитина, і вони в стабільному стані, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

Роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування.

"Бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів", – розповів Калашников.

Дорогу вже повністю розчистили. Біля місця удару працюють пункти обігріву – два намети від ДСНС. Благодійні фонди допомагають з харчуванням.

"Для тимчасового розміщення постраждалих підготовлено близько 270 місць, однак вночі ними ніхто не скористався. Місцева влада продовжує приймати заявки на відшкодування та матеріальну допомогу. Уже зареєстровано 537 заяв", – додав він.

У Білій Церкві, яка також постраждала внаслідок удару, завершили розбір аварійних завалів у будинках.