На Київщині через нічну атаку РФ кількість постраждалих зросла до 27 осіб, — ОВА

Усі оперативні служби працюють на місці подій. 

На Київщині через нічну атаку РФ кількість постраждалих зросла до 27 осіб, — ОВА
Фото: Микола Калашник

Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки на Київщину збільшилося до 27 осіб, повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Фото: Микола Калашник

Станом на 9:00 відомо про 17 поранених у Бучанському районі, сімох у Фастівському районі та трьох у Білоцерківському районі. 

"Уся необхідна медична допомога надається на місці бригадами екстреної медичної допомоги. Інформації щодо госпіталізації не надходило", — зазначає начальник ОВА. 

За інформацією ДСНС, значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється. 

На Фастівщині ліквідовано пожежу на підприємстві — 5 людей отримали травми, їм надається медична допомога.

Також ліквідовано загорання приватного домоволодіння.

На Білоцерківщині ліквідовано загорання крівлі багатоквартирного будинку та приватного домоволодіння, пошкоджено 6 автомобілів.

На Обухівщині ліквідовано загорання господарчої будівлі, та приватного гаражу.

Фото: Микола Калашник

Наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах. 

Усі оперативні служби працюють на місці подій. Більш детальна інформація згодом.
