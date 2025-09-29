У РФ поскаржилися, що дрони атакували Карачівський завод "Електродеталь"

У Росії поскаржилися на атаку дронів у районі Карачівського заводу "Електродеталь", що розташований у Брянській області.

Про це пише Astra.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електричних з'єднувачів як для військового, так і промислового застосування.

У міноборони Росії кажуть, що за ніч сили ППО начебто збили 84 українські БпЛА, з них 24 – над територією Брянської області, 21 – над територією Бєлгородщини, по дев'ять – над Воронезькою та Смоленською областями, сім – над територією Калузької області.

Ще чотири БпЛА ППО начебто збило над територією Московського регіону, три – над територією Орловської області, і один над територією Курщини.

Фото: Astra Імовірна атака на Карачівський завод "Електродеталь"