Оборонці ліквідували 970 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів, 4 ворожі танки, бойову броньовану машину, РСЗВ, гелікоптер та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

