Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Оборонці ліквідували 970 окупантів упродовж доби

Втрати противника складають близько 1 110 560 солдатів. 

Оборонці ліквідували 970 окупантів упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів, 4 ворожі танки, бойову броньовану машину, РСЗВ, гелікоптер та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1110560 (+970) осіб 
  • танків – 11222 (+4) од
  • бойових броньованих машин  – 23291 (+1) од
  • артилерійських систем – 33311 (+27) од
  • РСЗВ  – 1505 (+1) од
  • засоби ППО – 1224 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів  – 346 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)
  • крилаті ракети – 3790 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
