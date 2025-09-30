Оборонці ліквідували 970 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів, 4 ворожі танки, бойову броньовану машину, РСЗВ, гелікоптер та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1110560 (+970) осіб
- танків – 11222 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23291 (+1) од
- артилерійських систем – 33311 (+27) од
- РСЗВ – 1505 (+1) од
- засоби ППО – 1224 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)
- крилаті ракети – 3790 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Дані уточнюються.