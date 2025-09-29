Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Про це повідомили у ОВА.
У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовані 42-річна жінка, 33-річний та 20-річний чоловіки.
У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранена 62-річна жінка, і постраждали двоє: 74- та 41-річна.
У Буринській громаді через удар БлЛА отримала поранення 65-річна жінка.
Протягом доби, з ранку 27 вересня до ранку 28 вересня 2025 року, російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах області.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Хотінська
- Юнаківська
- Миропільська
- Краснопільська
- Білопільська
- Шалигинська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Середино-Будська
- Конотопська
- Новослобідська
- Путивльська
- Попівська
- Буринська
- Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- 10 ударів КАБ;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
- у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.
За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 26 хвилин.
- Напередодні росіяни атакували Сумщину з різних видів озброєння. Є жертви серед цивільних.