Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Про це повідомили у ОВА.

У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовані 42-річна жінка, 33-річний та 20-річний чоловіки.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранена 62-річна жінка, і постраждали двоє: 74- та 41-річна.

У Буринській громаді через удар БлЛА отримала поранення 65-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 27 вересня до ранку 28 вересня 2025 року, російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах області.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Хотінська

Юнаківська

Миропільська

Краснопільська

Білопільська

Шалигинська

Есманьська

Зноб-Новгородська

Середино-Будська

Конотопська

Новослобідська

Путивльська

Попівська

Буринська

Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

10 ударів КАБ;

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;

у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 26 хвилин.