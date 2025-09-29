“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСуспільствоВійна

Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів Сумщини
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Сумщини

Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Про це повідомили у ОВА. 

У Конотопській громаді через атаку БпЛА травмовані 42-річна жінка, 33-річний та 20-річний чоловіки.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранена 62-річна жінка, і постраждали двоє: 74- та 41-річна. 

У Буринській громаді через удар БлЛА отримала поранення 65-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 27 вересня до ранку 28 вересня 2025 року, російські війська здійснили 92 обстріли по 41 населеному пункту в 17 територіальних громадах області.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Миропільська
  • Краснопільська 
  • Білопільська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Конотопська 
  • Новослобідська
  • Путивльська
  • Попівська
  • Буринська 
  • Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

  • 10 ударів КАБ; 
  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Буринській громаді пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлову споруду та об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Хотінській громаді пошкоджено, приватний будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Попівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, господарчі споруди, магазин, будинок культури;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, адміністративне приміщення, багатоквартирні будинки, приміщення закладу освіти, магазину, трамвай.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 26 хвилин.
