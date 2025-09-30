Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ППО вночі знешкодила 46 із 65 російських дронів

Зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків – на 2. 

ППО вночі знешкодила 46 із 65 російських дронів
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 30 вересня російські війська запустили по Україні 65 безпілотників. ППО вдалося збити 46 із них. Зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків – на 2. 

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) противник атакував 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. 

Фото: Повітряні сили

  • Вночі 30 вересня армія Росії вдарила дроном по житловому будинку в селі Чернеччина Сумської області. Там мешкало подружжя з двома дітьми 4 і 6 років. Усі вони вбиті. 
