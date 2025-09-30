ППО вночі знешкодила 46 із 65 російських дронів

Зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків – на 2.

У ніч на 30 вересня російські війська запустили по Україні 65 безпілотників. ППО вдалося збити 46 із них. Зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння уламків – на 2.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) противник атакував 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА.

Фото: Повітряні сили