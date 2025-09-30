Уже тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 30 вересня Володимир Зеленський, ситуація критична.

«Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», - розповів глава держави.

Президент додав, що «саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки».

Зеленський підкреслив, що «ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія». Він провів нараду з військовими та Міненерго і доручив уряду – Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ – «привернути увагу світу максимально до цієї ситуації».