В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про ЗАЕС: ситуація критична, один із генераторів вийшов з ладу

Росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції.

Зеленський про ЗАЕС: ситуація критична, один із генераторів вийшов з ладу
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Уже тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні 30 вересня Володимир Зеленський, ситуація критична. 

«Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», - розповів глава держави.

Президент додав, що «саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки». 

Зеленський підкреслив, що «ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія». Він провів нараду з військовими та Міненерго і доручив уряду – Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ – «привернути увагу світу максимально до цієї ситуації».

  • 23 вересня унаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми.
  • Згодом глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.
﻿
