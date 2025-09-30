Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Суспільство

У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів

В багатьох районах Одеської області кількість опадів також перевищила місячну норму.

У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів
У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів
Фото: Генадій Труханов

В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

“За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму”, - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, у Одесі зареєстровано 94 мм опадів, в той час як середня багаторічна норма вересня для Одеси - 42 мм.

У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів
Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів
﻿
