У Одесі за добу випало більше двомісячної норми опадів

В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
“За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Одесі зареєстровано 94 мм опадів, в той час як середня багаторічна норма вересня для Одеси - 42 мм.
- Як повідомлялося, негода накрила Одещину вночі 30 вересня. Найбільше постраждав Білгород-Дністровський район. Станом на 17:00 в області електропостачання відновили у 12 населених пунктах.
- В Одесі введений в дію План реагування на надзвичайні ситуації. Весь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень також обмежено рух легкового транспорту. Якщо ситуація погіршиться, в місті відкриють пункти незламності.