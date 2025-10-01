З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до постійного електроживлення

На промивку системи треба ще орієнтовно тиждень часу.

Сьогодні, 1 жовтня, починає діяти договір на подачу електроенергії для прокачування води новим магістральним водоводом Нова Одеса-Миколаїв.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Думаю, тиждень потрібно ще на промивку. Тобто з 7-8 жовтня вже можна буде перевіряти воду із крана", - зауважив Кім.

Він уточнив, що система переходить у штатний режим, але це не означає, що її вже можна буде використовувати, тому ще триватимуть дослідження.