З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до постійного електроживлення

На промивку системи треба ще орієнтовно тиждень часу.

Миколаївський водогін
Фото: телеграм / Олексій Кулеба

Сьогодні, 1 жовтня, починає діяти договір на подачу електроенергії для прокачування води новим магістральним водоводом Нова Одеса-Миколаїв.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Думаю, тиждень потрібно ще на промивку. Тобто з 7-8 жовтня вже можна буде перевіряти воду із крана", - зауважив Кім.

Він уточнив, що система переходить у штатний режим, але це не означає, що її вже можна буде використовувати, тому ще триватимуть дослідження.

  • Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості 8,7 млрд гривень до 6,5 млрд гривень.
  • Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року, а у серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.
  • Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь.
﻿
Читайте також
