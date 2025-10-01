З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до постійного електроживлення

Сьогодні, 1 жовтня, починає діяти договір на подачу електроенергії для прокачування води новим магістральним водоводом Нова Одеса-Миколаїв.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Думаю, тиждень потрібно ще на промивку. Тобто з 7-8 жовтня вже можна буде перевіряти воду із крана", - зауважив Кім.
Він уточнив, що система переходить у штатний режим, але це не означає, що її вже можна буде використовувати, тому ще триватимуть дослідження.
- Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості 8,7 млрд гривень до 6,5 млрд гривень.
- Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року, а у серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.
- Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь.