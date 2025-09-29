Із початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, тому повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

Інстаграм-блогерку підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн гривень.

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – йдеться в повідомленні. Згідно з матеріалами слідства, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень.

При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Тому бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору.

Із початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголосили заочно.

У прокуратурі пишуть, що, маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни блогерка мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.