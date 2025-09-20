Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаТехнології

Суд США заборонив Meta передавати адміністрації Трампа дані користувачів Instagram

Активісти оскаржують вимогу DHS про розкриття особистостей критиків імміграційної служби.

Суд США заборонив Meta передавати адміністрації Трампа дані користувачів Instagram
Instagram

Федеральний суд США заборонив компанії Meta ділитися з Міністерством внутрішньої безпеки персональними даними користувачів Instagram, яких звинувачують у «доксингу» співробітників імміграційної служби, пише Politico.

Йдеться про перші відомі спроби DHS отримати через суд інформацію про акаунти, які публікують імена та фото агентів ICE. У відомстві це пояснюють «захистом співробітників», тоді як правозахисники вважають вимогу загрозою свободі слова.

Суддя Томас Гіксон у Сан-Франциско постановив, що, до прикладу, Meta не має права передавати уряду жодних даних щодо акаунта @LBProtest, доки суд не розгляне законність повістки.

Позови проти вимог DHS подали ACLU Північної Каліфорнії та Центр захисту громадянських свобод. Вони наголошують: анонімні політичні висловлювання охороняє Конституція США, а знімати й публікувати дії урядових агентів — законно.

«Перша поправка захищає право публікувати ідентифікуючу інформацію співробітників влади та критикувати їхню поведінку, зокрема, через відео й меми», — заявив старший юрист ACLU Джейкоб Сноу.

Поки ухвала стосується лише акаунта @LBProtest, але аналогічна повістка щодо групи Stop ICE перебуває на розгляді іншого судді.
