Суд США заборонив Meta передавати адміністрації Трампа дані користувачів Instagram

Федеральний суд США заборонив компанії Meta ділитися з Міністерством внутрішньої безпеки персональними даними користувачів Instagram, яких звинувачують у «доксингу» співробітників імміграційної служби, пише Politico.

Йдеться про перші відомі спроби DHS отримати через суд інформацію про акаунти, які публікують імена та фото агентів ICE. У відомстві це пояснюють «захистом співробітників», тоді як правозахисники вважають вимогу загрозою свободі слова.

Суддя Томас Гіксон у Сан-Франциско постановив, що, до прикладу, Meta не має права передавати уряду жодних даних щодо акаунта @LBProtest, доки суд не розгляне законність повістки.

Позови проти вимог DHS подали ACLU Північної Каліфорнії та Центр захисту громадянських свобод. Вони наголошують: анонімні політичні висловлювання охороняє Конституція США, а знімати й публікувати дії урядових агентів — законно.

«Перша поправка захищає право публікувати ідентифікуючу інформацію співробітників влади та критикувати їхню поведінку, зокрема, через відео й меми», — заявив старший юрист ACLU Джейкоб Сноу.

Поки ухвала стосується лише акаунта @LBProtest, але аналогічна повістка щодо групи Stop ICE перебуває на розгляді іншого судді.