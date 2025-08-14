Мінцифри визначило час відключення 3G в Україні

Кабінет Міністрів схвалив постанову, відповідно до якої 31 грудня 2030 року має відбутися остаточне відключення мобільного зв'язку стандару 3G в Україні.

Як пише "Економічна правда", частоти, які звільняться внаслідок відмови від третього покоління мережі, будуть використані для більш сучасних стандартів, зокрема 5G. Це дозволить зменшити витрати на одиницю трафіку та досягти більшої швидкості передачі даних.

Мобільні оператори почали відмовлятися від підтримки 3G-інтернету вже у 2025 році. При цьому абонентів у населених пунктах, які вирішено перевести на 4G, мають попереджати заздалегідь. Робота старих кнопкових телефонів не змінюється, вони, як і раніше, підтримуватимуть дзвінки та SMS-повідомлення.