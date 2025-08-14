У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Харків і Бородянку долучили до тестування 5G в Україні

Ці міста обрали через значні руйнування, яких вони зазнали від обстрілів. 

​Харків і Бородянку долучили до тестування 5G в Україні
мобільний зв'язок

Восени в Україні розширять пілотне тестування технології 5G. Окрім Львова, до проєкту приєднають Харків і Бородянку.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, саме ці міста обрали через значні руйнування, яких вони зазнали від обстрілів. 

«Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть за умов можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів», — зазначив Федоров.

Тестування дасть змогу оцінити потенціал 5G у відбудові міст — від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Міністр також нагадав, що до 2030 року наша держава поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема, 4G. Перехід відбуватиметься поетапно, щоб користувачі не відчули різких змін. Нові технології, за його словами, забезпечать швидший інтернет, стабільніший зв’язок і ефективнішу роботу мереж.
Теми: , , , , , ,
