ГоловнаТехнології

Агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино

Система вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження. 

Агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино
Фото: pixabay

Державне агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино.

Про це повідомили у телеграмі держагентства.

Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження. 

Також через цю систему можна:

  • Перевіряти правовий статус казино і дізнатися, легальне воно чи ні;
  • Повідомляти PlayCity про нелегальне казино у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований;
  • Кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні;
  • Завантажити базу сайтів нелегальних казино. Так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.
  • Нещодавно ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці Сімбочки, заблокували за незаконну рекламу казино.
﻿
