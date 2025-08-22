Державне агентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів казино.
Про це повідомили у телеграмі держагентства.
Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження.
Також через цю систему можна:
- Перевіряти правовий статус казино і дізнатися, легальне воно чи ні;
- Повідомляти PlayCity про нелегальне казино у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований;
- Кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні;
- Завантажити базу сайтів нелегальних казино. Так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.
- Нещодавно ще 7 instagram-акаунтів, зокрема і блогерки-мільйонниці Сімбочки, заблокували за незаконну рекламу казино.