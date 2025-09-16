Microsoft планує інвестиції у розмірі 30 млрд доларів у Великобританію

Microsoft планує інвестувати понад 30 млрд доларів у свої операції та інфраструктуру штучного інтелекту у Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що такі інвестиції мають зробити протягом наступних чотирьох років.

Як повідомив президент компанії Бред Сміт, очікується, що Microsoft збільшить свої капітальні витрати у Великобританії на 15,5 млрд доларів і поставить до Британії 23 тис. передових чіпів штучного інтелекту.

За його словами, бізнес-клімат у Великобританії покращився за останні кілька років після того, як антимонопольний регулятор країни відмовився від опозиції до придбання Activision Blizzard компанією Microsoft у 2023 році.