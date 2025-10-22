Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Бюджету-2026.

Напередодні народні депутати до 23:48 розглядали правки до проєкту. Парламентарі побили 19-річний рекорд по кількості правок до проєкту бюджету: було подано 3339 поправок. Комітет ВРУ з питань бюджету врахував лише 63 правки.

За рішення проголосували 256 нардепів.

За підрахунками бюджетного комітету, загальна орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищувала 7,1 трлн гривень.

«Для розуміння масштабу — це півтора бюджети 2026 року додатково», - зазначила голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа («Слуга народу»), виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Найбільше правок подавали:

«Європейська солідарність» – 910

«Слуга народу» – 652

МФО «Розумна політика» - 470

«Голос» – 437

Найбільша кількість правок від таких депутатів:

Герасимов А. (ЄС) – 662 правок,

Железняк Я. (Голос) – 254 правки,

Разумков Д. – 254 правки.

Народні депутати своїми правками пропонували збільшити мінімальні зарплати, пенсії, прожитковий мінімум, грошове забезпечення військовим, медикам та вчителям.

Нардеп Михайло Цимбалюк («Батьківщина») наголосив, що бюджетний комітет врахував пропозиції нардепів, щоб уряд до другого читання бюджету переглянув прожитковий мінімум, підвищив пенсії та зарплати військовим.

"Також нардепи проголосували за правку про продовження на рік можливість завезення електричних автівок без розмитнення", - повідомив нардеп Олександр Федієнко («Слуга народу»).

За його словами, проголосували за правки про повернення 64% ПДФО до місцевих бюджетів, надання грантів для військових, збільшення фінансування на озброєння ЗСУ.

Водночас парламентарі не проголосували за правку, щоб перенаправити бюджетні кошти на політичні партії (865,5 млн грн) на забезпечення ЗСУ. За неї проголосували лише 194.

Однак, як наголосив нардеп Ярослав Железняк («Голос») проголосовані нардепами правки - «це лише доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді уряд має подати фінальний текст».

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласої, більшість поправок нардепів були відхилені, бо вони не містять джерел фінансування.

«Низку слушних ідей ми доручимо уряду опрацювати до другого читання законопроєкту. Але без фінансового забезпечення жодна поправка не може бути просто додана до бюджету — це питання не лише цифр, а й державної відповідальності», — наголосила голова комітету.

Раніше Рада ухвалила у першому читанні постанову про висновки та пропозиції комітету до проєкту Бюджету-2026.

Основні пропозиції Бюджетного комітету:

Оборона:

Комітет пропонує уряду розглянути можливість збільшення видатків на:

озброєння для Збройних сил України,

забезпечення підрозділу «Альфа» Служби безпеки України,

Службу зовнішньої розвідки.

Освіта:

Бюджетні висновки рекомендують уряду низку кроків для покращення оплати праці педагогів та підтримки освітньої інфраструктури:

розробити нову модель оплати праці вчителів середньої школи, щоб обіцяне підвищення на 50% було реальним, а не номінальним;

поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50% зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти;

спрямувати 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих університетів із прифронтових територій.

Охорона здоров’я:

Комітет пропонує:

додатково передбачити кошти на закупівлю ліків для пацієнтів із ахондроплазією, аутоімунними захворюваннями нервової системи та нейром’язовими розладами (понад уже закладені 15,1 млрд грн);

визначити Міністерство охорони здоров’я єдиним відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти у сфері медицини — із передачею відповідних коштів від ДУС і Національної академії медичних наук;

збільшити на 500 млн грн фінансування таких інвестиційних проєктів.

Місцеві бюджети:

Для зміцнення спроможності громад комітет пропонує:

під час розрахунку горизонтального вирівнювання враховувати дані Держстату про чисельність населення та Мінсоцу — про кількість ВПО;

опрацювати механізм погашення різниці в тарифах;

розглянути можливість зарахування 64% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад, щоб посилити їхню фінансову автономію.

Соціальна сфера:

Серед ключових рекомендацій:

уряду підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії — із єдиними підходами до виходу на пенсію та індексації таких виплат на загальних умовах;

збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка бізнесу:

Бюджетний комітет пропонує суттєво розширити програми економічного відновлення:

щонайменше 2 млрд грн — на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель;

1 млрд грн — на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни (новий напрям підтримки);

розглянути можливість додаткових коштів для:

грантів підприємцям на будівництво овоче- та картоплесховищ,

грантів ветеранам на започаткування власної справи,

часткової компенсації вартості сільгосптехніки,

підтримки агровиробників у зонах, що постраждали від бойових дій.

Друге читання бюджету після опрацювання пропозицій нардепів урядом очікується орієнтовно 18–20 листопада, прогнозує Підласа.