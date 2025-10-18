«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Свириденко: уряд ухвалив рішення, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим

Створили Координаційний центр інженерного захисту, оновили видатки та скерували гроші на захист і відновлення критичної інфраструктури.

прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень щодо ефективнішого захисту та відновлення критичних об’єктів.

Про це вона написала у телеграмі.

  • Створюють Координаційний центр інженерного захисту. 

Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

  • Оновили перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. 

Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

  • Ухвалене рішення, яке дозволить прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. 

Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина буде на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.

  • Спрямували додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. 

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем6 від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.

  • В Україні за підтримки ПРООН відновлять понад 500 об’єктів інфраструктури та систем опалення у 150 громадах.
