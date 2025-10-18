Свириденко: уряд ухвалив рішення, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень щодо ефективнішого захисту та відновлення критичних об’єктів.
Про це вона написала у телеграмі.
- Створюють Координаційний центр інженерного захисту.
Він об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.
- Оновили перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.
Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.
- Ухвалене рішення, яке дозволить прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.
Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина буде на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.
- Спрямували додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці.
Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем6 від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.
- В Україні за підтримки ПРООН відновлять понад 500 об’єктів інфраструктури та систем опалення у 150 громадах.