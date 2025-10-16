Підласа: депутати запропонували тисячі поправок до Бюджету-2026 на суму понад 7 трлн гривень

Робоча група Комітету Верховної Ради з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Загальна орієнтовна вартість депутатських пропозицій перевищує 7,1 трлн грн.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року. Як правило, депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї, але ті що вказують, найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу», – зазначила Підласа.

За її словами, якщо ухвалити всі подані пропозиції, резервний фонд вийде в «мінус» на 47 млрд грн, а «військовий резерв» — на 224,2 млрд грн.

Підласа наголосила, що обов’язок бюджетного комітету — зберегти баланс бюджету і не допустити збільшення дефіциту. Тому повністю врахують лише ті поправки, які мають реалістичні джерела покриття видатків. Низку конструктивних пропозицій Комітет рекомендує уряду опрацювати до другого читання.

Розгляд проєкту бюджету запланований у Комітеті на 17 жовтня, у залі Ради – 21–22 жовтня, а друге читання – на 18–20 листопада.