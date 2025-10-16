Міністр соцполітики заявив, що запровадження другого рівня пенсійної системи поки неможливе

Законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення був зареєстрований у Верховній Раді ще у квітні 2023 року. Наразі він перебуває на опрацюванні у профільному комітеті.

Поки в Україні немає фінансових інструментів для інвестування, запровадження другого рівня пенсійної системи –обов’язкового накопичувального – неможливе.

Про це міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін заявив в коментарі Укрінформу.

«Ми працюємо над цією реформою. Для нас і для мене особисто найважливіше, щоб модель, яка буде побудована, була фінансово стабільною, не створювала перекосів і ризиків у майбутньому. Успіх другого рівня залежить не від накопичення, а від інструментів, куди ці накопичення можуть бути спрямовані. Наразі із цим є певні питання, ми рухаємося туди. Але поки у нас відсутні фінансові інструменти, я не бачу можливості запровадження обов’язкового пенсійного накопичення», – сказав міністр.

Щодо запровадження при нарахуванні пенсій у солідарній системі бальної системи, яка мала запрацювати ще у 2024 році, Улютін зазначив, що поки тривають розрахунки і цієї моделі.

«Усі деталі по пенсійній реформі ми будемо обговорювати тоді, коли завершимо всі розрахунки», – зауважив він.

Також у 2023 році на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запровадження бальної системи для нарахування пенсій, щоб вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно.