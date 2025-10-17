Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Дії з’явилася нова облігація — “Лисичанськ”

Українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

Фото: телеграм / Михайло Федоров

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явилася нова облігація — “Лисичанськ”. 

Він зазначив, що українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

У застосунку Дія доступна облігація Лисичанськ з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Як придбати:

  • Відкрийте застосунок.
  • Оберіть розділ Військові облігації.
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  • Підпишіть й оплатіть.

Глава Мінцифри нагадав, що кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.
