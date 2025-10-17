Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явилася нова облігація — “Лисичанськ”.
Він зазначив, що українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.
У застосунку Дія доступна облігація Лисичанськ з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.
Як придбати:
- Відкрийте застосунок.
- Оберіть розділ Військові облігації.
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
Глава Мінцифри нагадав, що кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.