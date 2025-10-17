Українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії з’явилася нова облігація — “Лисичанськ”.

Він зазначив, що українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.

У застосунку Дія доступна облігація Лисичанськ з прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.

Як придбати:

Відкрийте застосунок.

Оберіть розділ Військові облігації.

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Глава Мінцифри нагадав, що кожна придбана військова облігація забезпечує наших військових технікою, провізією та медикаментами, а також зміцнює економіку.