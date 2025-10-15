Податковий комітет рекомендує ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»

Комітет зафіксував у висновку, що дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковується.

голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина

Податковий комітет підтримав до ухвалення у першому читанні законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (відомий як «податок на OLX»), передає голова комітету Ніна Южаніна.

“Я неодноразово наголошувала: громадяни, які продають власні вживані речі, мають бути реально звільнені від податків, а не через механізм “спершу утримати — потім повертати”, — написала Южаніна.

До другого читання Комітет зафіксував у висновку:

дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковується;

платформа утримує податки лише після перевищення цієї суми;

якщо продажі були на кількох платформах — податкова рахує загальний дохід, і оподатковується лише різниця понад 2 000 євро.

"Я наполягаю: ставка ПДФО має бути 5%. Без цього зміни не можна вважати справедливими. Без таких правок — підтримати законопроєкт неможливо”, — написала Южаніна.