Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаЕкономікаФінанси

Податковий комітет рекомендує ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»

Комітет зафіксував у висновку, що дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковується. 

Податковий комітет рекомендує ухвалити законопроєкт про «податок на OLX»
голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина
Фото: Олександр Ратушняк

Податковий комітет підтримав до ухвалення у першому читанні законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (відомий як «податок на OLX»), передає голова комітету Ніна Южаніна. 

“Я неодноразово наголошувала: громадяни, які продають власні вживані речі, мають бути реально звільнені від податків, а не через механізм “спершу утримати — потім повертати”, — написала Южаніна.

До другого читання Комітет зафіксував у висновку:

  • дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковується;
  • платформа утримує податки лише після перевищення цієї суми;
  • якщо продажі були на кількох платформах — податкова рахує загальний дохід, і оподатковується лише різниця понад 2 000 євро.

"Я наполягаю: ставка ПДФО має бути 5%. Без цього зміни не можна вважати справедливими. Без таких правок — підтримати законопроєкт неможливо”, — написала Южаніна.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies