Мінекономіки запевнило, що виплата Національного кешбеку за серпень перебуває у процесі обробки

Цього разу обсяг нарахувань є рекордним.

Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Виплата Національного кешбеку за серпень перебуває на стадії активної обробки.

Про це заявило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За даними відомства, цього разу обсяг нарахувань є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай. Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур.

«Міністерство спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми. Дякуємо всім, хто підтримує українського виробника!» — зазначили у відомстві.

Координатором програми «Національний кешбек» виступає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та інші уповноважені банки.
