Рада дозволила підприємствам бронювати на 45 днів людей, у яких проблеми із військовим обліком

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Верховна Рада дозволила критичним підприємствам бронювати на 45 днів людей, у яких є проблеми із військово-обліковими документами.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, йдеться про закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 13335).

Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

У пояснювальній записці документу йдеться, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері обороннопромислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).

Також встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК.

Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.