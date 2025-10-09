Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Рада дозволила підприємствам бронювати на 45 днів людей, у яких проблеми із військовим обліком

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності. 

Рада дозволила підприємствам бронювати на 45 днів людей, у яких проблеми із військовим обліком
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада дозволила критичним підприємствам бронювати на 45 днів людей, у яких є проблеми із військово-обліковими документами.

Як повідомила пресслужба Верховної Ради, йдеться про закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 13335).

Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком. 

У пояснювальній записці документу йдеться, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері обороннопромислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності. 

Також встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК. 

Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
