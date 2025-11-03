Зеленський підписав закон про бронювання людей, у яких є проблеми із військовим обліком

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у картці документу.

Закон підписаний президентом 31 жовтня.

Цей документ стосується бронювання людей, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері обороннопромислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Також встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК.

Однак роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.