США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський підписав закон про бронювання людей, у яких є проблеми із військовим обліком

Президент підписав документ 31 жовтня. 

Зеленський підписав закон про бронювання людей, у яких є проблеми із військовим обліком
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. 

Про це йдеться у картці документу. 

Закон підписаний президентом 31 жовтня. 

Цей документ стосується бронювання людей, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері обороннопромислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності. 

Також встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК. 

Однак роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

  • На початку жовтня цей документ підтримала Верховна Рада. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies