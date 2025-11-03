Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Зеленський: Україні треба знайти ще 750 млн євро для закупівлі газу

Загальна сума, необхідна для цього - 2 млрд євро.

Зеленський: Україні треба знайти ще 750 млн євро для закупівлі газу
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна працює, щоб закрити суму на імпорт газу на зимовий період. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Суспільне.

За його словами, станом на зараз необхідно знайти ще 750 млн євро із загальної суми 2 млрд євро.

Володимир Зеленський дізнався від Урсули фон дер Ляєн, що ЄС надасть Києву ще приблизно 127 млн євро підтримки на газ.

"Всюди нас підтримують: і Канада, й Італія, і Німеччина, й інші країни будуть підтримувати. Всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що Росія робить терористичні кроки, але всі підтримують Україну, здивовані, як ми відновлюємось", - наголосив президент.

Володимир також повідомив, що орієнтовно за тиждень відбудеться відеоспілкування з лідерами, які підтримують енергетику України, і фон дер Ляєн буде присутня там.

  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна не зіткнеться з цією зимою самотужки, і ЄС надає Україні екстрену енергетичну підтримку.
