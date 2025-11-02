Укрзалізниця роз’яснила, хто фінансуватиме проєкт «УЗ-3000» і як використати поїздки

Укрзалізниця оприлюднила роз’яснення щодо проєкту «УЗ-3000»

Перевізник зазначив, що ініціатив має розвантажити найпіковіші періоди.

«Чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни. Для порівняння: у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн. Відповідно, в період з меншим навантаженням є можливість дозаповняти місця (навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис місць на місяць в періоди нижчого попиту), пропонувати подорожі «за кілометри» й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати», - ідеться в повідомленні пресслужби УЗ.

Перевізник вважає, що у «низький сезон» додаткові можливості подорожувати можуть дати поштовх іншим суміжним сферам внутрішнього туризму. Тому будуть працювати із громадами, які захочуть в «цей період «відкрити людям цікаві можливості у них».

«Також «кілометрами» зможемо заохочувати поїздки у дні з меншим навантаженням (наприклад, не в п’ятницю ввечері до Львова, коли їдуть усі, а, скажімо, у вівторок чи ранковим поїздом за «кілометри»). А ось у періоди, коли на залізничні перевезення підвищений попит (той же грудень) – фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки «за кілометри» будуть доступними саме для поїздів звідти», - додали в УЗ.

До того ж, програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні і йдеться про внутрішні рейси та й не про преміум-сегмент.

Якщо охочі не зможуть використати три тисячі кілометрів, то наразі УЗ обдумує варіанти, як вирішити це питання.

Укрзалізниця заявила також, що «УЗ-3000» розгортають водночас зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

«Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть «за кілометри», дозаповнюватимуть наявні місця, відтак суттєво не додаючи витрат. Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава... А паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок «за кілометри», щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні», - пояснила УЗ.

Перевізник також зазначив, що перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці та зберігати робочі місця.

«Ми поступово переходимо до європейської моделі: держава розпочала у 2025 та продовжить у 2026 принаймні частково фінансувати реальну вартість пасажирських перевезень. Це – європейська практика й, звичайно, для нас в Україні зараз це дуже актуально: більшість «не потягне» квитки по їхній реальній ціні, а зберігати залізничні маршрути в т.ч. до прифронтових міст життєво необхідно. Фінансування потрібне, щоб виплачувати безперебійно зарплати залізничникам, оперативно відновлювати інфраструктуру, їхати навіть за відсутності електрики», - додали в УЗ.