​Єврокомісія закликає Угорщину, Словаччину та Польщу скасувати обмеження на експорт української агропродукції

ЄК вважає, що нова угода вже забезпечує необхідний торговельний баланс.

Після того, як 29 жовтня набула чинності оновлена торговельна угода з Україною, Єврокомісія планує провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх зняти односторонні обмеження на імпорт українських аграрних товарів.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає «Європейська правда».

«Щоб було цілком зрозуміло: цього тижня набрала чинності оновлена Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. Ми переконані, що оновлена ПВЗВТ забезпечує належний баланс між наданням Україні життєво важливої економічної підтримки через сприятливі торговельні умови та захистом чутливих секторів економіки ЄС, зокрема агропродовольчих», — сказав Гілл.

За його словами, Єврокомісія вважає, що нова угода вже забезпечує необхідний торговельний баланс, тому підстав для подовження національних заборон немає.

«Ми не вбачаємо жодних підстав для подовження заборон на експорт. Тепер розпочнемо діалог із зазначеними державами-членами, маючи на меті домогтися скасування цих заборон. Це наш єдиний пріоритет на даному етапі», — наголосив Гілл.

Він додав, що Єврокомісія може розглянути й інші заходи, якщо переговори не дадуть результату.

«Ми розглядатимемо інші можливі варіанти дій лише у тому випадку, якщо ці переговори не призведуть до бажаного результату», - зауважив представник Єврокомісії.

  • Згадані держави неодноразово влаштовували блокади на пунктах пропуску з Україною.
  • Фермери перекривали кордон і вимагали зменшити потік вантажоперевезень із нашої держави.
  • У травні, наприклад, українські прикордонники поскаржилися, що польські перевізники незадоволені електронною чергою на кордоні, хоча вони опинялися у рівних умовах із українським колегами.
